Zaštititi pravo na nestranačko posmatranje izbora

Podgorica, (MINA) – Zakonom o izboru odbornika i poslanika mora preciznije biti definisan sadržaj prava na posmatranje izbora, i to pravo treba da bude jasno i nedvosmisleno zaštićeno, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Ta nevladina organizacija (NVO) pripremila je 35 preporuka za izbornu reformu.

Kako su naveli iz CDT-a, iako se u prethodnoj deceniji sporadično dešavalo da izborna administracija pokuša da onemogući posmatračima izbora praćenje pojedinih segmenata izbornog procesa, nakon javnih reakcija skoro svih segmenata društva ti pokušaji su osujećeni.

„Međutim, u toku kampanje za predsjedničke i parlamentarne izbore, suprotno prethodnim praksama, sadejstvom Državne izborne komisije (DIK) i Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP), domaćim i međunarodnim posmatračima uskraćeno je pravo na posmatranje procesa verifikacije potpisa podrške, pod izgovorom zaštite ličnih podataka“, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz CDT-a, iako službeno ovlašćenje za posmatranje, koje izdaje DIK, garantuje posmatračima da mogu pratiti tok izbora i rad organa za sprovođenje izbora, taj obim prava DIK je ciljano svela samo na mogućnost praćenja sjednica, ostavljajući prostor za sumnju da se u procesu verifikacije potpisa dešavaju brojne malverzacije.

Iz te NVO su kazali da je, pored nacionalnog zakonodavstva, time prekršena obaveza Crne Gore da kao članica međunarodnih organizacija poštuje i ratifikovane međunarodne ugovore i standarde tih organizacija.

Pravo na posmatranje izbora, kako su naveli iz CDT-a, garantovano je još Dokumentom iz Kopenhagena i razrađeno u brojnim dokumentima OEBS-a i Savjeta Evrope.

Oni su kazali da je, imajući to u vidu, jasno da se organima za sprovođenje izbora ne smije prepustiti tumačenje zakonske odredbe onako kako im odgovara u pojedinim momentima, jer je u nekoliko izbornih ciklusa o istoj pravnoj stvari odlučeno na suprotan način.

„Odredbama novog Zakona o izboru odbornika i poslanika sadržaj prava na posmatranje izbora mora biti preciznije definisan i ono mora biti jasno i nedvosmisleno zaštićeno“, navodi se u saopštenju.

