Zaštita Mrtvice i Morače velika razvojna šansa

Podgorica, (MINA) – Lokalne zajednice i sve druge zainteresovane strane proglašenje rijeke Mrtvice i gornjeg toka Morače zaštićenim područjem vide kao veliku razvoju šansu, pokazalo je istraživanje koje su sprovele nevladine organizacije (NVO) Eko-tim i Natura.

Iz Eko-tima saopštili su da Opština Kolašin spovodi postupak zaštite Mrtvice i gornjeg toka Morače, koji je inicirala ta NVO u partnerstvu sa The Nature Conservancy i uz podršku Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Te rijeke, kako su istakli, predstavljaju važno prirodno i kulturno-istorijsko nasljeđe, koje treba očuvati i zaštiti.

Iz NVO Eko-tim naveli su da je istraživanje zainteresovanih strana na području Mrtvice i gornjeg toka rijeke Morače u opštini Kolašin sprovedeno uz podršku vodeće svjetske organizacije za zaštitu prirode The Nature Conservancy.

Izvršni direktor NVO Eko-tim, Milija Čabarkapa, kazao je da ih posebno raduje podrška lokalnih zajednica ideji o stavljanju pod zaštitu rijeke Mrtvice i gornjeg toka Morače.

Kako je istakao, da bi jedno zaštićeno područje bilo održivo i kako bi se njime odgovorno upravljalo, pored volje i posvećenosti vlasti zaštiti, neophodno je da uživa podršku lokalne zajednice, ali i svih drugih zainteresovanih strana.

“Jedan od nalaza istraživanja je da bi se proglašenjem Mrtvice i dijela gornjeg toka Morače zaštićenim područjem značajno povećale šanse za povezivanje poljoprivrede i turizma, uticalo na sprječavanje daljeg odliva stanovništva i stvorili preduslovi za ekonomski napredak domaćinstava na tom području”, kaže se u saopštenju.

Čabarkapa je rekao da je zaštita te dvije rijeke nova šansa i za Opštinu Kolašin, jer pored očuvanja prirodnih vrijednosti, zaštita je i podsticaj za razvoj održivih ekonomskih aktivnosti i oživljavanje područja u skladu sa načelima zaštite prirode.

“Tradicionalni načini korišćenja resursa i zemljišta neće biti onemogućeni, već će se kroz upravljanje budućim zaštićenim područjem osigurati bolja primjena postojećih propisa i bolje performanse ekonomskih aktivnosti u odnosu na životnu sredinu”, naveo je Čabarkapa.

