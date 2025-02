Zaštita ljudskih prava da bude u središtu odgovora na geopolitičke izazove

Podgorica, (MINA) – Ljudska prava moraju biti u središtu zajedničkog odgovora na aktuelne geopolitičke izazove i krize, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

„Moramo potvrditi našu snažnu posvećenost efikasnom multilateralizmu i međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima”, kazao je Ibrahimović u obraćanju na plenarnoj sesiji 58. zasjedanja Savjeta za ljudska prava (HRC) u Ženevi.

Prema njegovim riječima, da bi efikasno odgovorili na goruće izazove, mora se više ulagati u zaštitu ljudskih prava i kontinuirano jačati vladavinu prava.

Ibrahimović je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), istakao da je Crna Gora posvećena bliskoj saradnji sa svim partnerima, u cilju promocije i odbrane zajedničkih demokratskih vrijednosti, prava i sloboda i podsjetio da na nedavno završeni, drugi mandat u Savjetu za ljudska prava.

On je ukazao da je Crna Gora blisko sarađivala sa partnerima iz svih regionalnih grupa kako bi zajednički doprinijeli promociji i zaštiti ljudskih prava širom svijeta, sa posebnim fokusom na ranjive i marginalizovane grupe.

“Sa istim entuzijazmom i posvećenošću, Crna Gora će nastaviti da bude konstruktivan i pouzdan akter u Savjetu i da sarađuje sa svim mehanizmima UN za ljudska prava“, poručio je Ibrahimović.

On je naglasio da je Crna Gora, u novembru prošle godine, istakla kandidaturu za članstvo u Savjetu za ljudska prava za period 2030-2032.

Iz MVP su kazali da je Ibrahimović danas u Ženevi imao i niz bilateralnih susreta.

On je na sastanku sa visokim komesarom UN-a za ljudska prava Volkerom Turkom kazao da je Crna Gora posvećena afirmaciji poštovanja i zaštite ljudskih prava i kroz integraciju EU standarda u svoj pravni okvir.

Ibrahimović je naglasio da su “prava slobode i jednakost, srž demokratskih vrijednosti koje baštinimo”.

Turk je istakao da cijeni aktivnu ulogu koju je Crna Gora imala u Savjetu za ljudska prava tokom drugog mandata, kao i kontinuiranu posvećenost afirmaciji multilateralizma.

Ibrahimović je, u razgovoru sa predsjednikom HRC-a Jurgom Lauberom, istakao da će Crna Gora ostati konstruktivan i posvećen partner u efikasnom ostvarivanju agende Savjeta.

Lauber je, kako je opšteno, pohvalio aktivnu ulogu Crne Gore i dokazanu posvećenost zaštiti i promociji ljudskih prava.

Iz MVP su kazali da je na sastanku Ibrahimovića sa ministrom vanjskih poslova Švajcarske Ignasijom Kasisom ocijenjeno da postoji i potencijal i zainteresovanost za intenziviranje saradnje, naročito u oblastima ekonomije i turizma.

Kasis je kazao da je Crna Gora važan partner u jačanju stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Ibrahimović je sa državnom ministarkom za vanjske poslove Palestine Varsen Aghabekian razgovarao o aktuenim dešavanjima na Bliskom istoku, uz osvrt na nedavno postignuti dogovor o primirju u Gazi.

On je kazao da Crna Gora podržava dvodržavno rješenje kao jedini put za uspostavljanje trajnog mira.

“Sagovornici su se saglasili da je potreban zajednički, koordinisani pristup međunarodne zajednice u pružanju podrške obnovi Gaze”, navodi se u saopštenju.

