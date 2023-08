Zaplijenjeno preko kilogram heroina

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija zaplijenila je preko kilogram heroina u Podgorici i uhapsila albanskog državljanina F.U. (31) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz Uprave policije su kazali da su njihovi službenici, u sklopu policijske akcije kodnog naziva “Štek”, po nalogu nadležnog sudije za istragu pretresli stan i druge prostorije koje koristi F.U.

“Prilikom pretresa, pripadnici policije su pronašli i oduzeli dva veća i tri manja pvc pakovanja praškaste materije svijetlo braon boje za koju se sumnja da je heroin, ukupne težine oko 1,15 kilograma”, rekli su iz policije.

Oni su naveli da kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je F.U. namjeravao da drogu stavi u dalji ulični promet na području Podgorice.

Kako su dodali, procijenjena vrijednost zaplijenjene droge u uličnom prometu je oko 25 hiljada EUR.

“Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici F.U. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, kaže se u saopštenju.

