Zaplijenjen automobil koji potražuje Švajcarska

Podgorica, (MINA) – Službenici Sektora granične policije oduzeli su danas na graničnom prelazu Kula vozilo koje potražuje Interpol Švajcarske, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su kosovski državljanin T.K.(43) i vozilo marke VW Golf 7 koji je vozio, kontrolisani pri ulasku u Crnu Goru.

“Provjerom kroz elektronske evidencije policije utvrđeno je da je za ovim vozilom na snazi međunarodna potjernica raspisana od strane NCB Interpola Švajcarske”, kazali su iz policije.

Oni su dodali da je vozilo privremeno oduzeto radi daljih provjera.

U saopštenju Uprave policije navodi se da su službenici granične policije “Sjever”, podnijeli krivičnu prijavu protiv dvije osobe osumnjičene za krijumčarenje.

Kako se sumnja, državljanin Srbije M.M.(35), prenio je profesionalnu mašinu za poliranje iz Srbije u Crnu Goru, van graničnog prelaza Dobrakovo, i trebalo je da je preuzme crnogorski državljanin N.K.(49).

“M.M. je identifikovan i lociran u jednom ugostiteljskom objektu u Bijelom Polju, dok je N.K. zatečen na licu mjesta”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su M.M. i N.K. saslušani i da je Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju protiv N.K. i M.M. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo krijumčarenje.

