Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan mora ostati u fokusu međunarodne zajednice, naročito NATO i Evropske unije (EU), jer se jedino zajednički mogu suprotstaviti malignom uticaju trećih strana, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović na sastanku sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan, Karen Pirs.

Krapović je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, istakao značaj saradnje sa Ujedinjenim Kraljevstvom i osvrnuo se na važnu ulogu koju je ta saveznica imala u reformskim procesima Crne Gore, posebno u sektoru odbrane.

On je, navodi se, ukazao na širok spektar oblasti koje ova saradnja obuhvata, izrazivši uvjerenje da će nastaviti da se razvija i produbljuje.

Krapović je rekao da je Crna Gora posvećena unapređenju regionalne bezbjednosti i stabilnosti, kao i održavanju dobrosusjedskih odnosa na Zapadnom Balkanu.

“Takođe, naglasio je da je izuzetno važno da region ostane u fokusu međunarodne zajednice, naročito NATO i EU, imajući u vidu da se jedino zajedničkim snagama možemo suprotstaviti malignom uticaju trećih strana”, kaže se u saopštenju.

Krapović je zahvalio Ujedinjenom Kraljevstvu za kontinuirane napore na Zapadnom Balkanu, sa ciljem očuvanja regionalne stabilnosti.

Govoreći o bilateralnim projektima u oblasti odbrane, Krapović je naglasio brojne programe školovanja i obuka, kroz koje pripadnici Vojske Crne Gore stiču znanja kojima se pospješuje crnogorski odbrambeni sistem.

On je ukazao na značaj zajedničkih vježbi, obuka i razmjene praksi sa britanskim Oružanim snagama, koje doprinose povećanju stepena interoperabilnosti.

Pirs je rekla da joj je bilo zadovoljstvo da se sastane sa Krapovićem i da čuje više o prioritetima Crne Gore kada je u pitanju jačanje crnogorskih oružanih snaga.

Ona je istakla da, kao saveznici u Sjevernoatlantskom savezu, Ujedinjeno Kraljevstvo pruža podršku Ministarstvu odbrane i VCG u ispunjavanju NATO obaveza i unapređenju interoperabilnosti.

“Ta podrška uključuje razvoj kapaciteta, obezbjeđivanje visokokvalitetne obuke i obrazovanja u vodećim institucijama u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i organizovanje zajedničkih vojnih obuka i vježbi”, navela je Pirs.

Ona je naglasila da je Crna Gora važan partner i vrijedan saveznik, a da Ujedinjeno Kraljevstvo visoko cijeni njen doprinos NATO savezu.

“Ponosni smo na našu odbrambenu saradnju i radujemo se njenom daljem unapređenju u godinama koje dolaze”, zaključila je Pirs.

Sastanku je prisustvovala i britanska ambasadorka u Crnoj Gori, Don Meken.

