Žalili se na rješenje kojim je prihvaćeno jemstvo južnokorejskim državljanima

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici žalilo se na rješenje kojim je prihvaćeno jemstvo i određena mjera nadzora južnokorejskim državljanima Do Kvonu i Hon Čand Junu.

Do Kvon i Hon Čand Jun, za kojima je raspisana Interpolova potjernica, terete se da su izvršili krivično djelo falsifikovanje isprave.

“Protiv rješenja kojim je sud ponovo prihvatio ponuđeno jemstvo od po 400 hiljada EUR okrivljenim korejskim državljanima C.J.H. i K.D.H. i odredio mjeru nadzora – zabrane napuštanja stana, izjavljena je žalba od ODT-a u Podgorici”, naveli su iz tog tužilaštva.

Oni su rekli da se predmet upućuje Višem sudu u Podgorici radi odlučivanja po žalbi.

“Okrivljeni C.J.H. i K.D.H. ostaju u pritvoru sve do okončanja postupka po žalbi i eventualne pravosnažnosti rješenja o prihvatanju jemstva”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, izjavljena žalba odlaže izvršenje rješenja o jemstvu, pa će okrivljeni boraviti u pritvoru sve do okončanja postupka po žalbi i eventualne pravosnažnosti rješenja kojim se jemstvo prihvata.

