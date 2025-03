Zakonom o Vladi jasno definisati tehnički mandat

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potreban kvalitetan i funkcionalan zakon o Vladi, prilagođen realnim potrebama, poručili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO), navodeći da tim aktom mora biti jasno definisan tehnički mandat Vlade.

Iz Ministarstva javne uprave su prethodno kazali da će Crna Gora dobiti moderan zakon o Vladi, u skladu sa standardima Evropske unije.

CGO je u reagovanju istakao da donošenje modernog zakona o Vladi nije dovoljno.

“Crnoj Gori je potreban kvalitetan i funkcionalan zakon, prilagođen realnim potrebama”, poručili su iz te navaladine organizacije.

Iz CGO-a su kazali da su već upozorili da je praksa pokazala da se ne može osloniti na demokratske manire i dobru volju političara.

“Ovaj zakon treba da ograniči partijske apetite, spriječi loše prakse i zloupotrebe konstrukcionih praznina”, naveli su iz CGO.

Kako su ukazali, tehnički mandat nije bio jedini dio prethodnog nacrta koji je, prema mišljenju Venecijanske komisije, trebalo uskladiti s Ustavom.

“Među ključnim pitanjima bila je i kompozicija i struktura Vlade, odnosno ograničavanje broja ministarstava, što je ostalo i u, kako izgleda, konačnom Predlogu zakona o Vladi”, navodi se u saopštenju.

Iz CGO-a su naglasili da Crna Gora predugo čeka ovaj zakon da bi dobili nedostatan tekst koji ne odgovara na stvarne potrebe.

“Tehnički mandat Vlade mora biti jasno definisan, posebno u kontekstu nestabilnih političkih procesa i demonstrirane neodgovornosti političkih aktera”, poručili su iz CGO-a.

