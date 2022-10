Zakonodavni odbor o popisu stanovništva

Podgorica, (MINA) – Zakonodavni odbor trebalo bi danas da razmatra Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova.

Crnogorski parlament izjasniće se o predloženom zakonu na sjednici koja je zakazana za 1. novembar.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova na sjednici 2. juna.

Popisom su, kako je tada saopšteno, obuhvaćeni crnogorski državljani koji imaju prebivalište ili boravište u Crnoj Gori bez obzira da li su prisutni u mjestu stanovanja ili privremeno borave u drugom mjestu u Crnoj Gori ili u drugoj državi i stranci koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak.

O osobama koja se obuhvataju popisom prikupiće se podaci o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja i jedinstvenom matičnom broju, mjestu i državi rođenja, bračnom statusu, odnosno vanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu lica istog pola.

Kako je saopšteno, popis će obuhvatiti i podatke o državljanstvu, nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeri, maternjem i jeziku kojim lice uobičajeno govori.

“Izuzetno , ako lice ne želi da se izjasni o nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeri, maternjem i jeziku kojim lice uobičajeno govori, upisuje se odgovor „Ne želi da se izjasni“”, kaže se u predloženom zakonu.

Popis priprema, organizuje i sprovodi Uprava za statistiku, a popisna komisija se obrazuje za svaku jedinicu lokalne samouprave.

“Preliminarne rezultate popisa, po naseljima, jedinicama lokalne samouprave i za teritoriju Crne Gore o broju stanovnika, domaćinstava i stanova i drugih nastanjenih prostorija Uprava za statistiku će objaviti u roku od 30 dana od završetka popisa”, kaže se u obrazloženju.

