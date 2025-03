Zakon o SPI ključan za Crnu Goru i njen dalji evropski put

Podgorica, (MINA) – Zakon o slobodnom pristupu informacijama (SPI) izuzetno je važan za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i ključan je za Crnu Goru i njen dalji evropski put, poručeno je sa okruglog stola koji je organizovala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Britanska ambasadorka u Crnoj Gori Don Meken pozvala je sve relevantne aktere iz Vlade, civilnog društva i međunarodne zajednice da nastave dijalog kako bi osigurali da novi zakon bude jasan i usklađen sa evropskim standardima.

“Ovu priliku ne treba propustiti“, poručila je Meken na okruglom stolu „Pravo javnosti da zna, Zakon o SPI – Konačno usvajanje ili novo odlaganje?“.

Ona je ukazala da je ova tema od suštinske važnosti za jačanje transparentnosti, borbu protiv korupcije i izgradnju odgovorne i efikasne uprave.

Slobodan pristup informacijama, kako je rekla Meken, nije samo pravno pitanje, već ključni element svake prave demokratije.

“Kada građani, novinari i organizacije civilnog društva imaju efikasan i djelotvoran pristup informacijama, povećava se odgovornost javnih institucija“, istakla je Meken.

Takođe se, kako je dodala, smanjuje prostor za zloupotrebe i izgrađuje se povjerenje u institucije vlasti.

„U tom kontekstu, smatramo da je ovaj zakon ključan za Crnu Goru i njen dalji evropski put. Poznato je da vaša zemlja teži ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji što prije“, navela je Meken.

Prema njenim riječima, ostvarivanje tog cilja zahtijeva odlučne reforme u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije.

Meken je rekla da je jačanje slobode pristupa informacijama suštinski dio tog procesa i da ima potencijal da značajno doprinese demokratizaciji i političkoj stabilnosti Crne Gore.

„Iskoristiću priliku da naglasim još jednom da je ovaj zakon od posebnog značaja za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, i da se koristi za otkrivanje konkretnih slučajeva“, kazala je Meken.

Ona je navela da složeni pravni postupci ometaju pravo građana, novinara i nevladinih organizacije na informisanje, što negativno utiče na transparentnost i borbu protiv korupcije.

Meken je ukazala da iskustva drugih zemalja mogu biti dragocjena u pronalažnju najboljih rješenja, koja će biti adaptirana potrebama Crne Gore.

Ujedinjeno Kraljevstvo će, kako je poručila, nastaviti da pdržava reformske procese u Crnoj Gori i doprinosi jačanju integriteta i transparentnosti institucija.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj istakao je da je pravo na slobodan pristup informacijama jedno od osnovnih ljudskih prava i ključni element svake demokratske zajednice.

„Omogućava građanima da budu informisani o radu vlasti, a osnovni cilj je, između ostalog, vršenje kontrole i smanjenje korupcije“, naveo je Dukaj.

On je naglasio da građani, mediji i svi ostali moraju da budu informisani o radu vlasti, počev od lokalnog, pa do državnog nivoa.

„Slobodan pristup informacijama jača odgovornost vlasti i afirmiše povjerenje građana u institucije. Ustavom je ovo pravo jasno definisano i zagarantovano, takođe i međunarodnim dokumentima kojima se uređuje predmetna oblast“, dodao je Dukaj.

On je naveo da Crna Gora ima Zakon o SPI od 2005. godine, da se taj pravni akt mijenjao 2012, a da su se posljednje izmjene desile 2017.

Dukaj je podsjetio da je 2019. godine pokrenut postupak donošenja novog zakona o SPI.

Predlog zakona o SPI, kako je dodao, utvrđivala je 42, 43. i 44 Vlada.

Dukaj je rekao da je zakon o SPI sada u skupštinskoj proceduri po četvrti put i da se nada da će biti usvojen.

„Očekujemo od Skupštine da konačno usvoji ovaj zakon. Vlada i Ministarstvo javne uprave su završili sve procedure i ispoštovali dogovorene rokove“, kazao je Dukaj.

On je dodao da taj zakon ima sva neophodna mišljenja, ne samo domaćih institucija, nego i Evropske komisije.

Prema riječima Dukaja, ključno je da Predlog zakona proširuje opšte informacije koje su organi i institucije dužni da proaktivno objave.

Samim tim, kako je dodao, smanjuje se mogućnost zloupotrebe demokratskog prava javnosti da zna.

„Ovaj zakon je korak unaprijed, ništa u životu nije idealno, ali slobodno mogu reći da će ovaj zakon mnogo doprinijeti otvorenoj, transparetnoj i javnoj upravi orijentisanoj ka građanima“, istakao je Dukaj.

On je ponavio da je slobodan pristup informacijama pravo i da građani, samo kada su informisani, mogu donositi dobre odluke o svim procesima i aktivno se angažovati u svojim zajednicama.

Izvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović Marković ukazala je koliko je zakon o SPI važan za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

„Iz ugla nevladinog sektora ne postoji nijedan jedini zakon u Crnoj Gori koji je toliko doprinio otkrivanju slučajeva korupcije i organizovanog kriminala koliko je to ovaj zakon“, istakla je Ćalović Marković.

Kako je kazala, da nije bilo Zakona o SPI ne bi mogli zaokružiti priču ni oko posljednjeg slučaja vezanog za šverc cigareta.

„To je samo jedan primjer, sjetitite se svih onih primjera koje smo otkrili za 25 godina našeg rada. Zato je ovaj zakon toliko važan, samo zamislite koliko novca je on uspio da sačuva građanima, ne samo zbog toga što su neki otkriveni slučajevi procesuirani, nego i zbog toga što su neki ljudi znali da mogu da budu predmet pažnje javnosti i zbog toga nijesu bili korumpirani“, navela je Ćalović Marković.

Ona je ukazala na preventivni efekat tog zakona.

„Razumljivo nam je zašto je toliko teško usvojiti ovaj zakon. Ovaj zakon pokazuje količinu političke volje, zato što vi dajete građanima u ruke nevjerovatno moćno oružje da kontrolišu svoje izabrane predstavnike“, navela je Ćalović Marković.

Ona je kazala da se od 2007. godine čeka na izmjene tog zakona.

„Tri Vlade četiri puta predlažu izmjene tog zakona, i to nakon promjene vlasti za koju smo tvrdili da nema politčke volje za borbu protiv korupcije, vlasti koju smo zamijenili onima koji tvrde da imaju političku volju“, rekla je Ćalović Marković.

Ona je poručila da je ovo test.

„Nadam se da će ovaj test položiti, zbog države i građana i zato što će to i sa njihove strane poslati poruku njihovim kadrovima da se korupcija neće tolerisati“, dodala je Ćalović Marković.

Ona je rekla da joj je drago što je premijer dao veliku podršku ovom zakonu.

Predlog zakona je, kako je kazala, konačno u skupštinskoj proceduri i radi se na amandmanima koji ne diraju u suštinu zakona.

„Nadam se da će Skupština konačno usvojiti ovaj zakon i da će vlast pokazati da je spremna da ograniči sebe i da građanima omogući da je kontrolišu“, navela je Ćalović Marković.

