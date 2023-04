Zakletvu položilo pet novoimenovanih notara

Podgorica, (MINA) – Notarsku zakletvu pred ministrom pravde Markom Kovačem danas je položilo pet novoimenovanih notara, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Kako su kazali iz Ministarstva pravde, zakletvu su položili Miladin Beloica, koji je imenovan za područje beranskog Osnovnog suda, sa službenim sjedištem u Beranama, i Ivan Janjušević koji je imenovan za područje Osnovnog suda u Žabljaku, sa službenim sjedištem u toj opštini.

Zakletvu su položili i Biljana Rakočević, koja je imenovana za područje kolašinskog Osnovnog suda, sa službenim sjedištem u Kolašinu, i Jelena Andrijašević – imenovana za područje Osnovnog suda u Podgorici, sa službenim sjedištem u Glavnom gradu.

Zakletvu je položila i Milena Jovović, koja je imenovana za područje Osnovnog suda u Podgorici, sa službenim sjedištem u Zeti.

“Po prvi put od uvođenja notarijata u Crnoj Gori, imenovan je notar za područje Osnovnog suda u Žabljaku, čime će se građanima koji žive na teritoriji te opštine omogućiti efikasniji pristup notarskim uslugama”, kazali su iz Ministarstva.

