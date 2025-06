Zadržavanje zbog zelenaštva i ugrožavanja sigurnosti

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata V.B., koji je osumnjičen da je počinio produžena krivična djela zelenaštvo i ugrožavanje sigurnosti.

Kako je saopšteno iz podgoričkog ODT-a, V.B. je osumnjičen da je od kraja 2022. godine do juna ove godine, u više navrata davao novac na zajam M.D., ugovarajući za to nesrazmjernu imovinsku korist za sebe.

Navodi se da je ukupna imovinska korist za V.B. prelazila iznos od 30 hiljada EUR, a mjesečno dostizala i do dvije hiljade EUR, kroz više pojedinačnih isplata i kamata.

“Tokom ove godine, osumnjičeni je u više navrata putem telefonskih poziva i aplikacije “WhatsApp”, upućivao ozbiljne prijetnje oštećenom, navodeći da će ga ubiti, zakopati, izvaditi mu oči i slično”, navodi se u saopštenju.

Iz ODT-a su kazali da je oštećeni, usljed prijetnji osjetio strah za svoj život i sigurnost, kao i sigurnost članova svoje porodice, i zbog toga odlučio da trajno napusti državu.

