Zadržavanje osumnjičenom za ugrožavanje sigurnosti novinarke

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata M.N. osumnjičenom za ugrožavanje sigurnosti novinarke I.K, saopšteno je iz ODT-a.

M.N. je osumnjičen da je prijetnjama upućenim na društvenoj mreži Fejsbuk /Facebook/ ugrozio sigurnost I.K.

Iz ODT-a su podsjetili da je M.N. objavio prijeteći komentar sadržaja “Pazi ti, na metak”.

