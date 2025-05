Zadržavanje osumnjičenom za proganjanje maloljetnice

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Bijelom Polju odredilo je zadržavanje do 72 sata D.S, osumnjičenom za proganjanje maljoletnice iz tog grada.

Iz bjelopoljskog ODT-a su rekli da im je Odjeljenje bezbjednosti Bijelo Polje danas dostavilo krivičnu prijavu protiv D.S. iz koje proizilazi osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo proganjanje.

“Iz krivične prijave i priloga proizilazi da je D.S., putem društvene mreže Instagram, proganjao maloljetnicu iz Bijelog Polja, na način što joj je slao poruke uznemirujuće sadržine, pratio je i presretao u dužem vremenskom periodu, pokušavajući da uspostavi kontakt sa njom, što je kod oštećene izazvalo osjećaj straha za bezbjednost”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je državni tužilac, nakon saslušanja osumnjičenog, donio rješenje o zadržavanju u trajanju od 72 sata.

