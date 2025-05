Zadržavanje do 72 sata zbog prijetnji vanbračnoj supruzi

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata I.T, osumnjičenom za krivična djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Iz podgoričkog ODT-a su rekli da je osumnjičeni prijetio vanbračnoj supruzi da će joj pucati u noge i dovesti je do invalidskih kolica.

„Pretresom stanova koje koristi osumnjičeni, pronađeni su municija, pištolj i jedan rezervni okvir od pištolja u jednom stanu, kao i još jedan pištolj u drugom stanu“, navodi se u saopštenju.

