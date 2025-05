Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je neophodno zadržati reformsku dinamiku i otvoreni politički dijalog, kako bi država, uz podršku evropskih partnera, ispunila sve obaveze i iskoristila istorijsku šansu za punopravno članstvo u Evropskoj uniji (EU).

To je ocijenjeno na sastanku potpredsjednika Vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove Filipa Ivanovića sa poslanikom u Evropskom parlamentu Tomasom Vajcom.

Ivanović i Vajc su, kako je saopšteno iz kabineta potpredsjednika Vlade, razgovarali o dosadašnjim postignućima u okviru procesa pristupanja EU, kao i o narednim koracima koji će doprinijeti zatvaranju preostalih pregovaračkih poglavlja i jačanju ukupne evropske perspektive Crne Gore.

Iz kabineta Ivanovića su kazali da je Vajc, koji aktivno prati politička dešavanja i reformsku dinamiku u Crnoj Gori, ponovio podršku naporima crnogorskih institucija da proces evropskih integracija zadrži stabilan i kredibilan pravac.

“Vajc je pohvalio napredak Crne Gore u procesu pristupanja EU i istakao značaj odlučnosti i predanosti evropskim vrijednostima koje Crna Gora kontinuirano demonstrira”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Vajv je naglasio da EP ostaje snažan saveznik u tom procesu.

“Sagovornici su se saglasili da je neophodno zadržati dinamiku i otvoreni politički dijalog, kako bi Crna Gora, uz podršku svojih evropskih partnera, ispunila sve obaveze i iskoristila istorijsku šansu za punopravno članstvo u EU”, zaključuje se u saopštenju.

