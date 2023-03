Zabrinuti zbog stanja bezbjednosti u zgradama sudova

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud saopštio je da je zabrinut zbog stanja bezbjednosti u kojem se nalaze zgrade sudova u Crnoj Gori.

Oni su reagovali povodom današnje eksplozije u Osnovnom sudu u Podgorici u kojoj je stradala jedna, a povrijeđeno pet osoba.

Iz Vrhovnog suda su napomenuli da već godinama ukazuju na potrebu formiranja Službe za obezbjeđenje sudova i podizanja nivoa bezbjednosti zaposlenih i građana koji imaju pristup sudovima.

„Uprkos apelu i naporima Vrhovnog suda, još nije došlo do izmjena zakonodavstva u tom pogledu“, naveli su iz te institucije.

Oni su podsjetili na jučerašnju dojavu o bombi koja je navodno bila postavljena u zgradi Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda, drugoj u posljednja četiri mjeseca, koja se ponovo ispostavila kao lažna.

„Vrhovni sud izražava žaljenje zbog tragičnog događaja u Osnovnom sudu u Podgorici, a povrijeđenima želi brzi oporavak“, navodi se u saopštenju.

