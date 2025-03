Zabrinuti najavom izbora predsjednika Opštine Kotor

Podgorica, (MINA) – Izbor predsjednika Opštine Kotor, glasovima odbornika starog saziva Skupštine, predstavljao bi direktno podrivanje demokratskog poretka i principa zakonitog funkcionisanja lokalne samouprave, upozorili su iz Ministarstva javne uprave (MJU).

Stari saziv Skupštine Opštine Kotor predložio je Vladimira Jokića za predsjednika opštine i donošenje odluke o privremenom finansiranju.

Iz MJU-a su kazali da su zabrinuti tom najavom i apelovali na donosioce odluka, na svim nivoima vlasti, da postupke usklade sa Ustavom i temeljnim demokratskim načelima, kako bi se sačuvali pravni poredak i vladavina prava.

“Posebno naglašavamo potrebu da nadležni organi u najkraćem roku preduzmu odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti, kako bi se sistemski riješile krize u funkcionisanju lokalnih samouprava”, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da su iz MJU više puta upozoravali na rizik stvaranja takvih negativnih praksi i pozivali nadležne institucije da u dijalogu i konkretnim zajedničkim inicijativana budu pronađena rješenja za prevazilaženje institucionalnih i političkih izazova u funkcionisanju lokalnih samouprava.

“Ovakva praksa, koja se poput talasa preliva iz opštine u opštinu, već proizvodi ozbiljne pravne i političke posljedice, stvarajući opasan presedan koji ugrožava legitimitet izbornog procesa, izraženu volju građana i pravo na lokalnu samoupravu”, navodi se saopštenju.

MJU će, kako su poručili, nastaviti da u okviru svojih nadležnosti djeluje dosljedno, odgovorno i u interesu zaštite zakonitosti, stabilnosti sistema lokalne samouprave i prava svih građana.

