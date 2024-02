Zabrana napuštanja stana za Čamgoza ostaje na snazi

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud u Podgorici odbio je žalbe državnog tužioca i branioca Binalija Čamgoza na rješenje sudije za istragu, kojim je turskom državljaninu izrekao mjeru nadzora zabrane napuštanja stana zbog sumnje da je izvršio krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

Iz Osnovnog suda je saopšteno da je krivično vijeće ocijenilo da je sudija za istragu dao jasne i valjane razloge za takvu odluku.

„Cijeneći sve okolnosti koje su od značaja u konkretnom slučaju, pravilno nalazeći da nema posebnih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo ili se dati u bjekstvo“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je riječ o osobi sa trajnim invaliditetom od oko 90 odsto, koji je u Crnoj Gori tražio azil i koji u Crnoj Gori gotovo dvije godine neprekidno boravi sa svojom porodicom.

Iz Osnovnog suda su kazali da ne postoji pravosnažna presuda suda na osnovu koje bi se moglo utvrditi da je Čamgoz pripadnik organizovane kriminalne grupe.

Kako su naveli, zanemarljiva je vjerovatnoća da bi osumnjičeni koji čeka azil u Crnoj Gori sebe izložio riziku ponovnog krivičnog progona, koji bi u krajnjem mogao rezultirati njegovim zatvaranjem ili eventualno izručenju Turskoj, gdje mu po sopstvenim navodima prijeti opasnost po život.

„Tako je i krivično vijeće cijenilo da mjera nadzora – zabrana napuštanja stana, sasvim dovoljna da spriječi bilo kakvu mogućnost osumnjičenog ne samo da pobjegne, već i da na bilo koji drugi način ometa predmetni postupak“, navodi se u saopštenju.

Iz Osnovnog suda su rekli da je kao neosnova odbijena i žalba branioca Čamoza koji je istakao da u odnosu na njegovog branjenika ne stoji osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret i da se radi o presuđenoj stvari.

Kako se navodi, krivično vijeće je ocijenilo da je sudija za istragu dao jasne i valjane razloge u tom pravcu.

„U konkretnom slučaju se ne radi o pravosnažno presuđenoj stvari, jer osumnjičeni u krivičnom postupku pred Osnovnim sudom u Podgorici nije odgovarao zbog radnje koja mu se sada stavlja na teret, pa je osnovana sumnja neupitna“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS