Žabljak proslavio Dan Evrope

Žabljak, (MINA) – Evropska integracija ne odvija se samo u Podgorici ili Briselu, već i u opštinama gdje dobra uprava, čista životna sredina i kvalitetno obrazovanje treba da dopru do svakog građanina, poručeno je sa događaja organizovanog na Žabljaku.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Evropski đir je, nakon uspješnog starta u Nikšiću, nastavljen na sjeveru Crne Gore – u srcu Durmitora.

„MEP i Opština Žabljak, uz podršku Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori kroz projekat EU4ME, organizovali su proslavu Dana Evrope slaveći igru, timski duh i zajedništvo kroz promociju evropskih vrijednosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je centralnu proslavu “Igre bez granica“ otvorio predsjednik Opštine Žabljak Radoš Žugić, koji je podsjetio da je ta opština postala punopravna članica organizacije mreže malih planinskih gradova „Euromontana“.

„Trudimo se da, kao odgovorna lokalna samouprava, svojim primjerom svjedočimo da su evropske integracije moguće i da primjerima, ne samo deklarativno, već i formalno damo podstrek našoj državi da do 2028. postane punopravna članica EU“, kazao je Žugić.

Zamjenica ambasadora Mađarske Mira Vuity podsjetila je da se evropska integracija ne odvija samo u Podgorici ili Briselu, već i u opštinama gdje, kako je istakla, dobra uprava, čista životna sredina, kvalitetno obrazovanje i stvarne prilike treba da dopru do svakog građanina.

„Vaše prisustvo danas potvrđuje da evropske vrijednosti nijesu samo ideali na papiru, već stvarnost koju živimo: kroz sport, zajedništvo, brigu o životnoj sredini i lokalni razvoj“, poručila je Vuity.

U saopštenju se navodi da je ministar bez portfelja Milutin Butorović istakao sve bliže članstvo Crne Gore u EU, uz poštovanje evropskih vrijednosti zasnovanih na miru i solidarnosti kao neprikosnovenim vrijednostima.

„Od vladavine prava, bezbjednosti, dobrosusjedskih odnosa, preko najviših standarda u zdravstvu, školstvu, pa do očuvanja životne sredine, Crna Gora kroz reforme želi i dužna je generacijama koje dolaze, osigurati izvrsnost“, rekao je Butorović.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Trifun Savić, naglasio je da je Žabljak mjesto koje ima poseban značaj, ne samo zbog prirodnih ljepota, već i zbog potencijala da postane primjer održivog razvoja i čuvanja životne sredine.

„Današnji događaj „Igre bez granica“ nije samo takmičenje, to je prilika da kroz igru i druženje pokažemo koliko možemo zajedno, da osjetimo evropski duh zajedništva, ali i da shvatimo koliko je svaki naš potez važan u očuvanju prirode“, poručio je Savić.

Iz MEP-a su naveli da je edukativno-sportski program za djecu „Evropski đir – Igre bez granica“ namijenjen učenicima sedmog i osmog razreda lokalnih osnovnih škola i da su, kroz igre koje kombinuju fizičke, mentalne i edukativne izazove, djeca učila o EU i njenim vrijednostima i razvijanju timskog duha.

Reprezentativka Crne Gore u alpskom skinjanju i učesnica Olimpijskih igara, Jelena Vujičić, naglasila je da je Žabljak uvijek imao viziju o sportu i njegovom razvoju.

„Nadam se da ćemo mi kao sportisti podstaći mlade u našem gradu da pronađu sebe na pravi način“, kazala je Vujičić.

Kako je saopšteno iz MEP-a, najuspješniji učesnici „Igara bez granica“, učenici Osnovne škole (OŠ) „Vuk Knežević“, dobili su nagrade i medalje, uz poruku da evropski duh živi i raste tamo gdje ga zajednica njeguje – u školi, na trgu, u svakodnevici.

Iz tog resora su naveli da su u takmičenju učestvovali i učenici OŠ „Dušan Obradović“.

„Zvaničnici su posjetili i informativni kutak „EU i tačka“, novootvoreno mjesto na Žabljaku za promociju evropskih vrijednosti i dostupnih programa“, kaže se u saopštenju.

Obilježavanje Dana Evrope na Žabljaku dio je šireg programa proslave Mjeseca Evrope koji MEP i Delegacija EU u Crnoj Gori realizuju tokom maja, sa ciljem da promovišu evropske teme i vrijednosti u svakom gradu.

