Žabljak dobija samostalni vrtić

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas usvojila odluku o formiranju nove javne predškolske ustanove (JPU) na Žabljaku, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Navodi se da će dosadašnja vaspitna jedinica “Žabljak”, koja je radila u sklopu JPU “Eko bajka” iz Pljevalja, postati samostalna ustanova predškolskog obrazovanja.

Iz MPNI su rekli da će se nova predškolska ustanova zvati “Kraljevstvo gorske vile”.

Kako je saopšteno, MPNI je, prepoznajući značaj osnivanja samostalne ustanove, a na inicijativu predsjednika Opštine Žabljak Radoša Žugića, predložilo Vladi osnivanje samostalne JPU na Žabljaku.

“Kroz saradnju sa Opštinom Žabljak, koja samostalno finansira boravak svih mališana u vrtiću, MPNI doprinosi kvalitetnijoj organizaciji ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja u ovom gradu”, navodi se u saopštenju.

