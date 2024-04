Sveobuhvatan pristup neophodan za zaštitu informacionih sistema

Podgorica, (MINA) – Za efikasnu zaštitu informacionih sistema i podataka neophodan je sveobuhvatan pristup, kazao je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Petar Koprivica, govoreći o izazovima savremene sajber bezbjednosti na Međunarodnoj konferenciji crnogorskih menadžera bezbjednosti, u Budvi.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Koprivica je predstavio aktuelne sajber bezbjednosne izazove sa kojima se susreću javne ustanove, kompanije i građani Crne Gore.

On je istakao potrebu za sveobuhvatnim pristupom kako bi se osigurala efikasna zaštita informacionih sistema i podataka.

Govoreći o integraciji sajber bezbjednosnih politika u korporativne strategije poslovanja, Koprivica je naglasio značaj holističkog pristupa i aktivnog angažmana rukovodstva kako bi se osigurala efikasna zaštita informacionih sistema i jačanje ukupne otpornosti organizacija na sajber prijetnje.

Kako se navodi u saopštenju, Zoran Kujović iz Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove i Ljuban Tmušić iz Direktorata za zaštitu i spašavanje, učestvovali su u panel diskusiji „Zaštita kritične infrastrukture u Crnoj Gori i regionu”.

Kujović i Tmušić su predstavili aktuelnosti u oblasti kritične infrastrukture i dostignućima na tom polju.

Tmušić je istakao da je Crna Gora u prethodnom periodu predano radila na izradi strateških dokumenata za smanjenje rizika od katastrofa, a novom Strategijom u toj oblasti, čija izrada je u toku, dodatno će biti ojačan put Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

Na konferenciji je učestvovao i Milan Baltić iz Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove, koji je, kako su kazali iz Ministarstva unutrašnjih poslova, bio moderator panel diskusije pod nazivom „Zaštita kritične infrastrukture u Crnoj Gori i regionu”.

Organizator konferencije je Asocijacija menadžera bezbjednosti Crne Gore u saradnji sa Asocijacijom menadžera korporativne bezbjednosti Jugoistočne Evrope (SEECSA), koja se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

