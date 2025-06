Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je za vikend uhapšeno 80 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili droge, kao i drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su u Crnoj Gori, od petka do nedjelje, evidentirane 62 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe teško povrijeđene, a 23 lakše.

„Službenici saobraćajne policije izdali su 1.457 prekršajnih naloga učesnicima u saobraćaju, podnijeli 186 prekršajnih prijava i privremeno oduzeli 15 pari registarskih oznaka“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su 44 vozača uhapšena zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu, 16 zbog vožnje pod dejstvom droga, a 20 zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Kako su rekli iz policije, najviše vozača je uhapšeno u Podgorici, njih 35, zatim u Baru šest, i na Cetinju i Nikšiću po pet.

Oni su podsjetili da je od 8. juna do 15. septembra na snazi nova naredba o privremenoj zabrani saobraćaja teretnih vozila, autobusa i kampera na pojedinim dionicama puteva u Crnoj Gori.

Iz policije su apelovali na vozače koji upravljaju tim kategorijama vozila da se upoznaju sa tekstom naredbe i poštuju ograničenja.

„Apelujemo na građane i turiste da poštuju saobraćajne propise i vode računa o stanju na putevima, tehničkoj ispravnosti vozila, izbjegavaju putovanja u kasnim večernjim satima, prave češće pauze tokom putovanja i ne dozvole da umor i pospanost ugroze njihovu i bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju“, kaže se u saopštenju.

