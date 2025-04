Za vikend uhapšena 74 vozača

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su tokom vikenda uhapšena 74 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili droga, kao i zbog drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su od petka do nedjelje evidentirane 34 saobraćajne nezgode, u kojima je šest osoba teško povrijeđeno, a 15 lakše.

Kako su naveli, službenici saobraćajne policije izdali su 1.355 prekršajnih naloga učesnicima u saobraćaju, podnijeli 196 prekršajnih prijava i privremeno oduzeli 40 pari registarskih oznaka.

„Od 74 uhapšene osobe, 22 su uhapšene zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu u nedozvoljenoj količini, a 20 zbog vožnje pod dejstvom droga ili drugih psihoaktivnih supstanci“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su 32 vozača uhapšena zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, a koji se pretežno odnose na prekoračenje propisane brzine kretanja vozila.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili 34 osobe.

„Od čega 21 zbog prekoračenja dozvoljene brzine, tri osobe pozitivne na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, šest zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dvije koje se nijesu zaustavile na znak Stop i dvije koje su odbile testiranje“, naveli su iz policije.

Oni su kazali da je izdato 205 prekršajnih naloga, podnijete 44 prekršajne prijave i oduzeto pet motocikala.

Iz Uprave policije apelovali su na vozače da ne voze pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i da brzinu prilagode stanju na putevima uz poštovanje saobraćajnih propisa, kako bi spriječili nezgode sa najtežim posljedicama.

