Za vikend dodatni termini za vakcinaciju djece

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) i domovi zdravlja organizovaće za vikend dodatne termine za vakcinaciju djece prema kalendaru redovne vakcinacije, saopšteno je iz IJZ-a.

Iz te zdravstvene ustanove su rekli da se vakcinacija obavlja radnim danima direktno u dogovoru sa timovima izabranih doktora za djecu.

“A termini vikendima se organizuju kao dodatna mogućnost za svu djecu, bez obzira na to da li su direktno pozvani i da li imaju izabranog doktora ili ne, a naročito za one koji kasne sa primanjem određenih doza vakcina”, kaže se u saopštenju.

Iz Instituta su naveli da se dodatni termini organizuju usljed niskih obuhvata vakcinacijom pojedinim vakcinama iz kalendara redovne vakcinacije.

“Naglasili bismo značaj vakcinacije protiv hepatitisa B za svu djecu rođenu tokom 2019, 2020, 2021. i 2022. godine koja nijesu primila tri doze vakcine protiv hepatitisa B, jer je prethodnih godina bilo perioda kada je povremeno nedostajala”, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ-a su upozorili da su, takođe, obuhvati MMR vakcinom i dalje na niskom nivou, da značajan broj djece kasni sa vakcinacijom, te da se slučajevi morbila detektuju u zemlji.

Oni su pozvali sve roditelje da iskoriste mogućnost i zaštite djevojčice i dječake uzrasta od devet do 14 godina i od 15 do 18 godina vakcinom protiv humanog papiloma virusa.

Vakcinacija je, kako su naglasili iz Instituta, djelotvorna i pouzdana mjera za sprečavanje i suzbijanje obolijevanja od infektivnih bolesti.

Oni su istakli da je pravovremena vakcinacija djece, kao i sustizanje vakcinacije za one koji kasne sa istom, od suštinske važnosti.

“Vakcinacija ne samo da štiti vakcinisane osobe, već pomaže u sprečavanju širenja uzročnika bolesti u zajednici i kolektivnim imunitetom obezbjeđuje zaštitu i za one koji zbog medicinskih razloga ne mogu biti vakcinisani”, kaže se u saopštenju.

