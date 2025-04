Za tri mjeseca osam poginulih u saobraćaju

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori, u prva tri mjeseca ove godine, dogodila se 1.361 saobraćajna nesreća u kojima je poginulo osam osoba, saopšteno je iz Uprave policije povodom obilježavanja Nedjelje prevencije povreda u saobraćaju.

Kako su kazali, Nedjelja prevencije povreda u saobraćaju obilježava se u cilju podizanja svijesti učesnika u saobraćaju i skretanja pažnje javnosti na teške posljedice koje nesreće ostavljaju na pojedince, njihove porodice i društvo.

“U prva tri mjeseca ove godine dogodila se 1.361 saobraćajna nezgoda u kojima je život izgubilo osam osoba”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, u istom periodu, teže povrijeđeno 105, a lakše 459 osoba.

Iz policije su rekli da se, prošle godine, dogodilo 6.649 saobraćajnih nesreća, u kojima je 75 osoba poginulo, dok je teško povrijeđeno 598, a lakše 2.480 ljudi.

U saopštenju Uprave policije navodi se da, i pored pozitivnih pomaka i povoljnijih statističkih pokazatelja u vezi sa stanjem bezbjednosti drumskog saobraćaja u Crnoj Gori od početka godine, i dalje zabrinjava svakodnevna pojava da značajan dio učesnika u saobraćaju ne poštuje saobraćajne propise.

“I da svojim neodgovornim ponašanjem ugrožavaju kako svoj život i zdravlje tako i život i zdravlje ostalih učesnika u saobraćaju”, navodi se u saopštenju policije.

Kako se dodaje, ljudski faktor, a u okviru njega neodgovornost i nepažnja vozača, velika i neprilagođena brzina, vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika, upotreba telefona od strane vozača u toku vožnje, nekorišćenje sigurnosnih pojaseva, prelazak u suprotnu kolovoznu traku i dalje su glavni uzroci saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama.

Iz Uprave policije su najavili da će, u okviru obilježavanja Nedjelje prevencije povreda u saobraćaju, od 22. do 27. aprila svakodnevno realizovati nacionalne akcije pojačane kontrole saobraćaja.

Kako su pojasnili, pojačane kontrole će se odnositi na kontrolu ponašanja pješaka u saobraćaju, kontrolu korišćenja sigurnosnih pojaseva, korišćenja mobilnih telefona u toku vožnje, kontrolu brzine kretanja, kontrolu prisustva alkohola i narkotika kod vozača.

“Uprava policije još jednom apeluje na sve vozače i ostale učesnike u saobraćaju da svojim odgovornim ponašanjem i poštovanjem saobraćajnih propisa doprinesu opštoj bezbjednosti u saobraćaju na putevima u Crnoj Gori, pogotovo u toku predstojeće turističke sezone”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS