Za sedam dana devet slučajeva nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – Službenici policije registrovali su tokom prethodne sedmice devet krivičnih djela iz oblasti nasilja u porodici i podnijeli 13 prekršajnih prijava, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici policije su, od 20. do 27. maja, na teritoriji Crne Gore registrovali 42 krivična djela zbog kojih je pocesuirano 45 osoba.

„Najveći broj registrovanih krivičnih djela je iz oblasti opšteg kriminalita, i to 35“, rekli su iz policije.

Oni su dodali da je proaktivnim radom otkriveno i sedam krivičnih djela iz oblasti ekonomskog kriminala.

Iz policije su rekli da je deset krivičnih djela registrovano sa nepoznatim izvršiocem, a da su preduzete aktivnosti rezultirale rasvjetljavanjem devet djela, što predstavlja procenat rasvijetljenosti od 90 osto.

„Pripadnici kriminalističke policije su uhapsili 35 osoba, od čega njih 19 zbog učinjenih krivičnih djela, a 16 zbog prekršaja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su protekle sedmice pronađena i oduzeta 123 komada vatrenog oružja različite vrste, kao i oko šest hiljada komada municije različitog kalibra.

„Uhapšene su i procesuirane četiri osobe zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, dok će protiv pet osoba biti podnešene krivične prijave nakon sprovedenih kriminalističko tehničkih radnji“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su prethodne sedmice podnijeli dvije krivične prijave protiv dvije osobe zbog djela iz oblasti zloupotrebe narkotika i 24 prekršajne prijave protiv isto toliko osoba zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe opojnih droga.

Prema njihovim riječima, tri maloljetne osobe odgovaraće zbog krivičnih djela teška krađa, teška krađa u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti.

U saopštenju se navodi da je crnogorska policija, shodno nacionalnim potjernicima, uhapsila osam osoba, dok su slobode lišena dvije međunarodno tražene osobe.

Iz policije su kazali da je prethodnu nedelju obilježilo stabilno stanje javnog reda i mira.

„Kada je riječ o stanju bezbjednosti u saobraćaja tokom prethodne nedelje registrovane su 124 saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba smrtno stradala, devet osoba teže povrijeđeno, a 48 lakše“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, tokom izvještajnog perioda, saobraćajna policija podnijela 249 prekršajnih prijava, izdala 2.312 prekršajni nalog i uhapsila 59 osoba zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

„Policija je naplatila 14,1 hiljadu EUR neplaćenih prekršajnih naloga“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da je protekle sedmice na graničnim prelazima kontrolisano ukupno 505.754 osobe, od čega 262.471 na ulazu i 243.283 na izlazu iz Crne Gore.

Kako su rekli, nije dozvoljen ulaz u Crnu Goru za devet osoba.

„Njih šest nije ispunjavalo propisane uslove za ulazak, a tri osoba nijesu posjedovale putne isprave ili su posjedovale nevažeću putnu ispravu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su službenici Sektora granične policije podnijeli dvije prekršajne prijave i izdali 106 prekršajnih naloga shodno Zakonu o strancima, dok je donijeto 28 rješenje o dobrovoljnom povratku.

„Granična policije je donijela 31 rješenje o otkazu boravka do 90 dana, a 60 osoba je izrazilo namjeru za međunarodnu zaštitu“, rekli su iz policije i dodali da su inicirana dva prestanka privremenih boravaka.

Granična policija je, kako je saopšteno, učestvovala u dvije uspješne akcija spašavanja osoba, jednoj na moru, a drugoj na Skadarskom jezeru.

