Za rekonstrukciju tvrđave Španjola preko četiri miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Tvrđava Španjola u Herceg Novom biće rekonstruisana, obnovljena i zaštićena od daljeg propadanja, kazala je samostalna savjetnica u Ministarstvu kulture i medija Milena Ražnatović i dodala da će ta investicija koštati preko četiri miliona EUR.

Ona je agenciji MINA rekla da će 1,5 miliona EUR za rekonstrukciju Španjole obezbijediti Evropska unija (EU), u okviru programa Južni Jadran, a ostatak će biti obezbijeđen iz drugih izvora, uključujući državni budžet.

“Rekonstrukcijom tvrđave Španjola to kulturno dobro će biti obnovljeno, zaštićeno od daljeg propadanja, a u njemu će biti uspostavljen međunarodni kreativni centar sa rezidencijalnim kapacitetima”, rekla je Ražnatović.

Ona je objasnila da Crna Gora u programu Južni Jadran učestvuje sa Italijom i Albanijom.

“Nosilac projekta SA CREATIVITY je Ministarstvo kulture i medija i realizovaćemo ga zajedno sa Nacionalnom turističkom agencijom, regijama Pulja i Molize i Ministarstvom turizma Albanije“, kazala je Ražnatović.

Na pitanje u kakvom je stanju Španjola i kakav je njen status, Ražnatović je odgovorila da ta tvrđava ima status nepokretnog kulturnog dobra i da se trenutno nalazi u lošem stanju.

Prema njenim riječima, rekonstrukcija tvrđave Španjola nastavak je strateških aktivnosti Ministarstva kulture i medija na ulaganju i valorizaciji kulturnih dobara u cilju davanja dugoročno održive namjene.

”Sigurni smo da ćemo nakon rekonstrukcije i stavljanja u funkciju imati reprezentativan i konkurentan prostor koji će služiti razvoju sektora stvaralaštva i kreativnih industrija, s posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća iz ovih oblasti”, navela je Ražnatović.

Ražnatović je istakla da je Nacionalnom programom razvoja kulture do 2027. predviđeno podsticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija, a jedna od aktivnosti formiranje, infrastrukturno opremanje i programsko profilisanje kreativnog haba, odnosno međunarodnog kreativnog centra u okviru Tvrđave Španjola u Herceg Novom.

Ona je navela da će nakon rekonstrukcije i opremanja, u objektu biti uspostavljeni brojni sadržaji za rad umjetnika i preduzetnika u kulturi.

„Projektom su predviđeni kapaciteti za rezidencijalne boravke umjetnika i kreativnih preduzetnika i razvoja stvaralaštva i kreativnih industrija, posebno u oblasti multimedijalne umjetnosti, kao i primijenjenog vajarstva, grafike i slikarstva”, rekla je Ražnatović.

Kako je dodala, objekat će, nakon rekonstrukcije, imati uspostavljene i opremljene izložbene, prezentacione i smještajne cjeline, kancelarijski prostor i zajedničku baštu – ljetnju pozornicu.

Ražnatović smatra da će, nakon rekonstrukcije, međunarodni kreativni centar u Tvrđavi Španjola biti reprezantativan i da će u njemu biti organizovani brojni sadržaji koji će okupljati umjetnike i kreativne preduzetnike i regiona i čitavog svijeta.

„Projektom SA CREATIVITY su predviđene aktivnosti koje za cilj imaju razvoja kulturnog turizma i kreativnih industrija, što podrazumijeva zajedničke događaje i razmjene na nivou tri uključene zemlje, što će biti polazna osnova za dalji razvoja programskih sadržaja u ovom habu”, kazala je Ražnatović.

Ona je podsjetila da je Ministarstvo kulture i medija, kao nosilac u okviru prethodne finansijske perspektive programa sa Italijom i Albanijom, uspješno realizovalo projekat 3C u okviru kojeg je rekonstruisana Zgrada zatvora u Starom gradu Kotoru.

Kako je navela, EU je za to opredijelila oko 1,3 miliona EUR.

“Mi ćemo nastaviti sa aktivnostima na pronalaženju donatorskih sredstava za finansiranje infrastrukturnih projekata u oblasti kulture u cilju stvaranja boljih uslova za razvoja kulturnog i kreativnog sektora, s akcentom na zaštitu i održivu valorizaciju kulturnih dobara”, kazala je Ražnatović.

