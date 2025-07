Za projekte za zapošljavanje OSI skoro pola miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Zavod za zapošljavanje (ZZZ) sa gotovo pola miliona EUR finansiraće realizaciju deset projekata usmjerenih na zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI), odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Zavoda.

Sjednica Upravnog odbora je održana nakon što je Komisija za ocjenu predloga projekata predložila raspodjelu bespovratnih sredstava u okviru grant šeme.

„Projekti predviđaju uključivanje najmanje 80 OSI u radne aktivnosti, zapošljavanje 56 osoba tokom realizacije i dodatno 26 osoba nakon završetka projekata, na period od najmanje devet mjeseci, a najduže na neodređeno vrijeme“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je cilj da najmanje 60 odsto učesnika bude zaposleno tokom trajanja projekata, a da najmanje polovina podržanih projekata ima za rezultat dugoročno zapošljavanje OSI.

