Za projekte saradnje sa dijasporom 320 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo dijaspore sufinansiraće sa 320 hiljada EUR 111 projekata u oblasti saradnje sa dijasporom, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da je Ministarstvo dijaspore donijelo Odluku o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa, odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima za ovu godinu.

Kako su pojasnili, Odluka je donijeta na osnovu obrazloženog predloga Komisije za raspodjelu sredstava po Javnom konkursu za sufinansiranje programa, odnosno projekata organizacija dijaspore, koji je raspisan 25. marta.

“Ministarstvo dijaspore će sufinansirati 111 programa odnosno projekata, sa ukupnim iznosom od 320 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će Ministarstvo sufinansirati programe koje realizuju organizacije dijaspore u oblasti očuvanja državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori, očuvanja kulturnog identiteta, jačanja obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje, kao i informisanja i povezivanja, zaštite prava i položaja dijaspore i unapređivanja privrednog partnerstva.

„Program, odnosno projekat, organizacije dijaspore – iseljenika može se sufinansirati najviše do 50 odsto iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju”, pojasnili su iz Ministarstva.

Kako su dodali, projekat koji može imati uticaj na razvoj manje razvijenih područja u Crnoj Gori, može se sufinansirati najviše do 70 odsto iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

Iz Ministarstva su saopštili da će resorni minitar, Mirsad Azemović, u roku od 30 dana od dana objavljivanja Odluke, sa organizacijama dijaspore – iseljenika kojoj su sredstva dodijeljena zaključiti ugovor o sufinansiranju programa.

Ugovorima će, kako je saopšteno, preciznije biti uređen način isplate i korišćenja dodijeljenih sredstava, način izvještavanja i nadzora nad realizacijom programa koji su dodijeljena sredstva, kao i druga pitanja od značaja za njegovu realizaciju.

Iz Ministarstva su poručili da sufinansiranjem projekata i snaženjem organizacija dijaspore žele da podstaknu njihov doprinos u ostvarivanju i jačanju saradnje Crne Gore sa svojom dijasporom na svim poljima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS