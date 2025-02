Za isplatu studentskih stipendija i kredita skoro 1,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) obezbijedilo je 1,48 miliona EUR za isplatu stipendija i studentskih kredita za januar i februar.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je za isplatu studentskih kredita za prva dva mjeseca ove godine obezbijeđeno 1,17 miliona EUR, a za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente 309,6 hiljada EUR.

Kako su naveli, rata studentskog kredita kreće se od 150 do 215 EUR, u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija.

„Studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Addiko banke (A,B,C,Č,Ć,D,Đ,DŽ,E,F,G,H,I,J,K,L,LJ), NLB banke (M,N,NJ,O,P) i Erste banke (R,S,Š,T,U,V,Z,Ž)“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su rekli da je rada stipendije za talentovane učenike 150 EUR, a za najbolje studente 300 EUR.

Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se, kako se navodi, isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke.

