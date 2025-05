Za godinu osuđeno 97 maloljetnika

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je prošle godine zbog počinjenih krivičnih djela pravosnažno osuđeno 97 maloljetnika, pokazuju podaci Uprave za statistiku – Monstata.

Iz Monstata su naveli da je tokom prošle godine ukupno prijavljeno 260 maloljetnih učinilaca krivičnih djela.

„Optuženih maloljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 106, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 97“, naveli su statističari.

Zbog krivičnih djela osuđena su 94 dječaka i tri djevojčice.

U strukturi krivičnih djela koja su učinili maloljetnici, prema podacima Monstata, najbrojnija su krivična djela protiv imovine.

Zbog najtežih krivičnih djela, onih protiv života i tijela, osuđeno je 17 maloljetnika.

