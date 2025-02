Za dva mjeseca predato više oružja nego u proteklih deset godina

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore, za nepuna dva mjeseca, predali su 2.996 komada oružja, što je za 125 više nego u prethodnih deset godina.

Iz Uprave policije kazali su da kampanja „Poštuj život, vrati oružje“ bilježi odlične rezultate od početka godine, što potvrđuje visok nivo odgovornosti građana Crne Gore.

Kako se dodaje, građani su, svjesni značaja bezbjednosti i želje za sigurnijom budućnošću, Upravi policije dobrovoljno predavali oružje, pokazujući time snažnu volju da doprinesu stabilnosti u društvu.

„Od 2. januara do 27. februara, građani su Upravi policije dobrovoljno predali 2.996 komada oružja, 100.909 komada municije, 327 ručnih bombi, kao i više stotina djelova oružja i eksplozivnih sredstava“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su za manje od dva mjeseca, odnosno za 55 dana, građani vratili više oružja nego tokom prethodnih deset godina kampanje, kada je od 2015. do početka ove godine ukupno dobrovoljno predat 2.871 komad oružja.

„Ovaj izuzetan odaziv potvrđuje da su građani Crne Gore prepoznali značaj ove inicijative i aktivno doprinose povećanju bezbjednosti u društvu“, kaže se u saopštenju.

Posjedovanje oružja, kako su rekli iz Uprave policije, predstavlja ozbiljnu prijetnju za javnu bezbjednost, a njegovo nepravilno skladištenje povećava rizik od nezgoda, naročito u domaćinstvima sa djecom.

„Posebno želimo da istaknemo ulogu Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) koja je podržala ovu kampanju, a kroz zajedničke aktivnosti sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom policije dodatno je doprinijeli uspjehu kampanje“, navodi se u saopštenju.

Uprava policije i dalje ohrabruje sve građane da iskoriste mogućnost i bez pravnih posljedica predaju vatreno oružje, municiju i eksplozivna sredstva.

Kako se dodaje, građani mogu pozvati policiju na broj 122 i obavijestiti službenike o odluci da vrate oružje, nakon čega će ono biti preuzeto na bezbjedan način.

Iz policije su podsjetili da oružja čiji su vlasnici bili članovi porodica ili srodnici, bez obzira na to da li se ili nije pred nadležnim sudom spoveo ostavinski postupak, shodno Zakonu o oružju, predstavlja nelegalno oružje.

„Sve dok eventualno neko od pravnih nasljednika ne dobije dozvolu za držanje tog oružja od Ministarstva unutrašnjih poslova“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da odaziv građana predstavlja veliki doprinos ukupnoj bezbjednosti Crne Gore i potvrđuje zajedničku odgovornost svih za mirniju i sigurniju budućnost.

