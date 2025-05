Za deset dana predata 24 komada oružja

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore su, tokom prehodnih deset dana, dobrovoljno predali 24 komada oružja, 608 komada municije i pet bombi, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je, u okviru kampanje „Poštuj život, vrati oružje“, od 2. januara do danas, Upravi policije dobrovoljno predato ukupno 3.635 komada oružja, 121.864 komada municije, 408 ručnih bombi, kao i više stotina djelova oružja i eksplozivnih sredstava.

„U proteklih deset dana, u opštinama širom Crne Gore dobrovoljno je predato 24 komada oružja, 608 komada municije, pet ručnih bombi i djelovi oružja“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su u Podgorici i Danilovgradu građani dobrovoljno predali po tri pištolja i puške, kao i 577 komada municije različite vrste i kalibra i pet ručnih bombi.

„Službenicima u Baru, Kotoru, Herceg Novom i Budvi, dobrovoljno je predato sedam komada oružja, od čega šest pištolja i jedna puška, kao i 17 komada municije“, naveli su iz policije.

U Bijelom Polju i Mojkovcu građani su policiji dobrovoljno predali pet pištolja i jednu puška, kao i djelove oružja.

„Policijskim službenicima u Pljevljima dobrovoljno je predato pet komada vatrenog oružja, i to tri pištolja i dvije puške, kao i 14 komada municije“, kazali su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS