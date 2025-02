Za Crnu Goru evropske i evroatlantske vrijednosti nemaju alternativu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora posvećena je evropskim i evroatlantskim vrijednostima, kao i očuvanju svjetskog poretka zasnovanog na pravilima i dijalogu, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova, Ervin Ibrahimović.

Ibrahimović boravi u Minhenu, gdje učestvuje na 61. Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, koja predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih foruma za razmjenu stavova o globalnim bezbjednosnim pitanjima i izazovima.

Kako su saopštili iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), konferencija je okupila više od 700 učesnika, uključujući šefove država, ministre, predstavnike međunarodnih organizacija, akademske zajednice, civilnog društva i biznisa.

Iz tog Vladinog resora su rekli da su u fokusu disukusija aktuelni globalni bezbjednosni izazovi, regionalni sukobi i budućnost transatlantskog partnerstva.

Oni su kazali da je, pored učešća na brojnim panel diskusijama na teme bezbjednosti, multilateralizma i hibridnih prijetnji, Ibrahimović imao i niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima drugih država i međunarodnih organizacija.

„Tokom diskusija i razgovora naglasio je posvećenost Crne Gore evropskim i evroatlantskim vrijednostima, kao i očuvanju svjetskog poretka zasnovanog na pravilima i dijalogu“, navodi se u saopštenju.

On je ukazao na važnost jačanja stabilnosti na Zapadnom Balkanu, ocijenivši da je evropska budućnost najsigurniji put za izgradnju trajne sigurnosti i dalji prosperitet regiona.

Prvog dana učešća na konferenciji, Ibrahimović se sastao sa koordinatorom za bezbjednost SAD-a za Palestinu i Izrael Majklom Fenzelom.

Sagovornci su, kako je saopšteno iz MVP, razmijenili mišljenja o situaciji na Bliskom istoku i ukazali na važnost sinhronizacje napora međunarodne zajednice u cilju postizanja trajnog i održivog rješenja.

Ibrahimović je istakao da je Crna Gora pozdravila primirje u Gazi i oslobađanje talaca.

On je naveo da se nada da će primirje omogućiti početak obnove Gaze i dugoročnog pomirenja i ponovio privrženost Crne Gore dvodržavnom rješenju sukoba, na temelju rezolucija Ujedinjenih nacija.

„U razgovoru sa potpedsjednicom Vlade i ministarkom vanjskih poslova i dijaspore Kosova Donikom Gervalom Švarc ukazano je na važnost kontinuiranog unapređenja odnosa između Crne Gore i Kosova, utemljenih na principima uzajamnog povjerenja, dobrosusjedstva i zajedničkoj evropskoj i evroatlanskoj perspektivi“, kaže se u saopštenju.

Ibrahimović je kazao da će Crna Gora nastaviti da podržava vanjskopolitičke aspiracije Kosova i podsjetio na važnost dijaloga između Beograda i Prištine.

„Sagovornci su se saglasili da postoji obostrani interes za jačanje ekonomske saradnje, uključujući infrastrukturne projekte, koji bi doprinijeli boljoj povezanosti“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, program Minhenske bezbjednosne konferencije nastavlja se danas, centralna tema ovogodišnjih diskusija je multipolarizacija, a tokom drugog dana biće više riječi o regionalnim konfliktima i krizama, ulozi Evropske unije (EU) i podršci Ukrajini, transatlantskoj bezbjednosti i saradnji EU, NATO i SAD, kao i ekonomskoj dimenziji bezbjednosti.

