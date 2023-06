WBA Konkurs za dizajn postera na temu ekološke države

Podgorica, (MINA) – Wild Beauty Art festival i ovog ljeta održaće se na različitim lokacijama Durmitora i Žabljaka, a pored kvalitetnog muzičkog programa fokusiraće se i na temu ekologije i zaštite životne sredine.

Kako je saopšteno iz kompanije One, jedan od takvih programa je međunarodni konkurs za grafičke dizajnere, za najbolji plakat na temu ekološke države.

Navodi se da će umjetnici prikazati svoju viziju ekološke države pokušavajući da odgovore na pitanja šta za njih znači ekološka država, kako jedna zemlja može biti zelenija i pažljivija prema svojim prirodnim ambijentima, i kako ukazati na važnost ove teme donosiocima odluka.

“Simbolično, Crna Gora je proglašena ekološkom državom 1991.godine baš na Žabljaku, gdje će se petu godinu zaredom održati WBA festival i prirediti koncerti, koji su okarakterisani kao prava „dopuna“ divlje, netaknute prirode i uzvišenih prizora”, saopštili su iz PR službe festivala.

Konkurs je otvoren je za sve grafičke dizajnere i traje do 15. jula 2023. godine.

Iz kompanije One su rekli da su obezbijeđene i novčane nagrade za tri najbolja dizajna, od hiljadu, 600 i 300 EUR, koje će izabrati petočlani stručni žiri.

“Širi izbor najbolje rangiranih plakata biće prikazani domaćoj i inostranoj publici na vidnim mjestima na Žabljaku, a potom predstavljeni u vidu kataloga na internet stranici festivala i putem društvenih mreža”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su tokom jeseni i zime, planirane izložbe najboljih radova ovog konkursa i u drugim gradovima Crne Gore.

Više detalja o konkursu dostupno je na internet stranici www.wildbeautyart.me.

Peti Međunarodni festival Wild Beauty Art održava se od 16. jula do 13. avgusta sa sloganom One for All, All for One, i predstavljaće tačku spajanja tri važne grane Crne Gore: kulturu, ekologiju i turizam.

Festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, uz generalno sponzorstvo kompanije One.

Realizaciju festivala podržali su partneri i prijatelji festivala Turistička organizacija Žabljak, Ministarstvo kulture i medija, Opština Žabljak, Nacionalni park Durmitor, Međunarodni festival KotorArt, Ambasade Austrije i Njemačke, Univerzitet Crne Gore i drugi.

