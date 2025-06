Vuksanović: Zalagaću se za reformu i veting

Podgorica, (MINA) – Novoimenovani načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Miodrag Vuksanović kazao je da će se zalagati za unapređenje ljudskih resursa u VCG, reformu i veting.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Vuksanović je to rekao u razgovoru sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke.

Vuksanović je kazao da sastanak sa Rajnke dan po preuzimanju dužnosti dovoljno svjedoči o obostranoj spremnosti za nastavak strateške saradnje Crne Gore i SAD u oblasti odbrane.

On je istakao da će se lično zalagati za dalju profesionalizaciju i modernizaciju sposobnosti i kapaciteta VCG, navodeći da je američka podrška u tom dijelu od nemjerljivog značaja.

On je zahvalio SAD-u na kontinuiranom doprinosu razvoju i unaprjeđenju kapaciteta odbrambenih snaga Crne Gore.

“On je naglasio da će se posebno zalagati za unapređenje ljudskih resursa unutar VCG,

reformu i veting, kako bi najprofesionalniji i najperspektivniji pripadnici dobili priliku da

doprinesu daljem razvoju sektora odbrane i jačanju bezbjednosti”, navodi se u saopštenju.

Rajnke je čestitala Vuksanoviću na preuzimanju veoma odgovorne dužnosti i naglasila da će SAD nastaviti snažno da podržavaju reformu sektora bezjednosti, modrenizaciju VCG, njeno institucionalno jačanje i pozicioniranje u savezničkim strukturama.

Ona je, kako je saopšteno, iskazala očekivanje da će Crna Gora, u skladu sa rastućim bezbjednosnim izazovima koji pogađaju sve NATO članice, povećati izdvajanje za odbranu, u cilju ravnopravne raspodjele odgovornosti za kolektivnu bezbjednost.

Kako se navodi u saopštenju, tokom sastanka, koji je potvrdio čvrste bilateralne odnose, razmatrani su aktuelni odbrambeni projekti, kao i dalji modaliteti saradnje u okviru NATO-a.

