Vuksanović Stanković: Glasajmo za građansku i nezavisnu Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Bivša funkcionerka Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković pozvala je građane da u drugom krugu predsjedničkih izbora glasaju za antifašističku, građansku, sekularnu i nezavisnu Crnu Goru.

U drugom krugu predsjedničkih izbora, koji će biti održani u nedjelju, učestvovaće kandidati Demokratske partije socijalista i Pokreta Evropa sad, Milo Đukanović i Jakov Milatović.

“U nedjelju glasajmo srcem za antifašističku, građansku, sekularnu, NATO i nezavisnu, majsku Crnu Goru”, navela je Vuksanović Stanković na Tviteru /Twitter/.

Ona je kazala da se politika koja negira Crnu Goru mora pobijediti i poraziti.

“Jer je to garant očuvanja prozapadne i naše jedine, vječne Crne Gore”, rekla je Vuksanović Stanković.

