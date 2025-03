Vuković: Uspjeh Crne Gore poslao bi snažnu poruku zemljama regiona

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna opozicija postigla je dogovor sa Vladom da bi Crna Gora izašla iz političke krize i uspješno dovršila pregovarački proces, kazao je predsjednik skupštinskog Odbora za evropske integracije Ivan Vuković.

On je, na sastanku sa predsjednicom Odbora za spoljne poslove i odbranu Senata Italije Stefanijom Kraksi i senatorom Luiđi Spanjolijem, rekao da bi uspjeh Crne Gore u evropskim intergacijama poslao snažnu poruku zemljama Zapadnog Balkana.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Vuković je naveo da je zadovoljan sveukupnom saradnjom na bilateralnom planu i zahvalio na kontinuiranoj podršci Italije u pogledu integracije Crne Gore u Evropsku uniju (EU).

Navodi se da je Vuković upoznao sagovornike sa ulogom i aktivnostima Odbora u pregovaračkom procesu i konstatovao da za Crnu Goru nema važnijeg političkog prioriteta od ulaska u EU.

„Komentarišući aktuelne političke prilike u Crnoj Gori, Vuković je kazao da je parlamentarna opozicija postigla dogovor sa Vladom kako bi naša zemlja izašla iz političke krize i na taj način uspješno dovršila pregovarački proces“, kaže se u saopštenju.

Iz Skupštine su rekli da se, tokom razgovora, Vuković osvrnuo na kompleksan društveno-politički ambijent u regionu i naglasio da bi uspjeh Crne Gore poslao snažnu poruku zemljama Zapadnog Balkana.

„Kraksi je pohvalila dobre odnose Crne Gore i Italije, apostrofirajući da je reunifikacije Evrope sa zemljama Zapadnog Balkana jedan od spoljno-političkih prioriteta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, u tom kontekstu, ona potvrdila opredijeljenost Italije politici proširenja.

Kraksi je istakla da Crna Gora, kao zemlja koja je okrenuta EU, predstavlja faktor stabilnosti u regionu.

