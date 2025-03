Vuković nosilac liste Demokrata i Plenuma 083 u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine opštine Nikšić, Nemanja Vuković, biće nosilac liste koalicije Demokrata i Plenuma 083 na lokalnim izborima u Nikšiću, saopšteno je iz Demokratske Crne Gore.

Vuković je nedavno izabran za predsjednika Opštinskog odbora Demokrata.

Lokalni izbori u Nikšiću zakazani su za 13. april.

