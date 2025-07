Vuković, Karadaglić i Stanišić dobitnici Trinaestojulske nagrade

Podgorica, (MINA) – Književnik Bećir Vuković, muzičar Miloš Karadaglić i grafičar Veljo Stanišić dobitnici su Trinaestojulske nagrade za ovu godinu, odlučio je žiri za dodjelu najvišeg državnog priznanja.

Predsjednik žirija je Nikola Rakočević, a članovi su Želidrag Nikčević, David Kalaj, Radoslav Stanišić, Miodrag Živković, Danilo Marunović i Dragan Koprivica.

Iz Skupštine Crne Gore saopšteno je da je žiri prethodno sačinio listu od 36 predloga za godišnju Trinaestojulsku nagradu.

Prošle godine tu nagradu su dobili književnik Andrija Radulović, slikar Branislav Sekulić i doktor bogoslovskih nauka Nikola Marojević, kao i Dragan Koprivica, koji je dobio nagradu za životno djelo.

