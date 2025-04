Vuković: Bićemo ključni faktor za formiranje vlasti u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Koalicija Demokrata i Plenuma 083 biće ključni faktor za formiranje vlasti u Nikšiću, kazao je nosilac liste te koalicije Nemanja Vuković i dodao da su očekivali bolji izborni rezultat.

Vuković je, na konferenciji za novinare, rekao da im je veoma važno da su partije koje imaju većinu na državnom nivou ostvarile ubjedljivu pobjedu na lokalnim izborima u Nikšiću.

„Međutim, da budem iskren, što se tiče našeg rezultata, očekivali smo više“, kazao je Vuković.

On je dodao da je vjerovao da će ljudi koji su, kako je naveo, u protekle četiri godine rješavali probleme građana i pokazali da znaju kako se vodi grad, ostvariti veću podršku.

„Ali ono što je značajno jeste da će ova koalicija biti ključni faktor za formiranje vlasti u Nikšiću. Dakle, bez nas se ne može formirati vlast. Vlast ćemo formirati sa onim političkim subjektima sa kojima činimo vlast na državnom nivou“, poručio je Vuković.

On je kazao da su i u kampanji rekli da sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) neće formirati vlast, niti praviti bilo kakvu saradnju, i da pri tome ostaju.

„Vidjeli ste da je uključivanje Đukanovića i organizovanog kriminala polarizovalo Nikšić i otud vjerovatno i ovakav rezulat ovih izbora“, rekao je Vuković.

On je zahvalio građanima Nikšića koji su glasali za koaliciju Demokrata i Plenuma 083, kao i aktivistima i mladima koji su radili kampanju.

„Vjerujem da će Nikšić u naredne četiri godine ubrzati napredak, da ćemo nastaviti da nižemo rezulatate i, ponavljam, to ćemo činiti sa našim tradicionalnim koalicionim partnerima“, istakao je Vuković.

On je, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da na poziciju da se bez njih ne može formirati vlast, ne gledaju kao na moć, ili kao na mehanizam za ucjenjivanje.

Vuković je naglasio da će ponovo pokazati da su ljudi na koje se može računati i da su faktor stabilnosti.

„Nas funkcije ne interesuje, interesuje nas razvoj i napredak Nikšića i odgovorna lokalna samouprava. Interesuje nas da se DPS nije vratio i da smo ponovo pobijedili Mila Đukanovića u Nikšiću“, rekao je Vuković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS