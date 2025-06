Vujović: Pićurić pružio nemjerljiv doprinos crnogorskoj kulturi

Podgorica, (MINA) – Crnogorski glumac Momčilo Pićurić ostavio neizbrisiv trag na domaćoj teatarskoj i kinematografskoj sceni, pružajući nemjerljiv doprinos crnogorskoj kulturi, kazala je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Vujović je to navela u telegramu saučešća povodom smrti Pićurića.

„Bard jugoslovenskog i crnogorskog glumišta je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj teatarskoj i kinematografskoj sceni, pružajući nemjerljiv doprinos crnogorskoj kulturi bravuroznim intepretacijama, a koje su ga svrstale u red naših najznačajnijih glumaca“, rekla je Vujović.

Kako je kazala, kao istaknuti protagonista crnogorskog teatra, savremenog filma i televizije, Pićurić će ostati upamćen po stvaralačkom rasponu protkanom maestralnim interpretacijama, snažnog umjetničkog i scenskog integriteta.

„Mali je broj velikana koji su obilježili crnogorsko glumačko nebo, jedinstvenošću glumačkog izraza, autentičnošću svoje ličnosti i postojanošću kvaliteta koji su davali svakoj, pa i najmanjoj ulozi. Pićurić je svakako jedan od njih“, istakla je Vujović.

Ona je ddala da je Pićurić, kao pozorišni, filmski i televizijski glumac, izuzetnim talentom ostvario zapažene uloge u pozorišnim predstavama, kao i televizijskim dramama i serijama i filmskim produkcijama, a kao kruna njegove karijere došla je maestralna uloga u filmu “Živi i zdravi”.

„Autentičnim dramskim stvaralaštvom, voljen od strane kolega i publike, Pićurić će ostati upamćen kao jedan od vodećih dramskih umjetnika na našim prostorima i doživotni član Crnogorskog narodnog pozorišta“, poručila je Vujović.

