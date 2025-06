Vujović: Mandića ne zanimaju žrtve, već obnova četničke ideologije

Podgorica, (MINA) – Predsjednika Skupštine Andriju Mandića ne zanimaju žrtve, već obnova četničke ideologije, poričio je predsjednik Socijaldemokratske patrije i jedan od lidera Evropskog saveza, Ivan Vujović.

Mandić je danas u Kamniškoj bistrici u Sloveniji položio vijenac posvećen stradalima na Zidanom mostu.

“Mandića ne zanimaju žrtve već obnova zločinačke četničke ideologije. One ideologije koja je služila okupatoru i vršila masovna etnička čišćenja, koja je i srpsku đecu sa Kozare predavala ustašama u Jasenovac. One iste ideologije koja je 90-ih sprovela genocid u Srebrenici”, naveo je Vujović.

On je poručio da fašizam neće proći.

„Žrtava nevinih, tokom operacija oslobođenja od nacističkog zla, je bilo na Zidanom mostu, kao što ih je bilo na mnogim mjestima širom Evrope i tamo gdje nikad nije bilo komunizma”, rekao je Vujović.

Prema njegovim riječima, to je posebna tema.

“A ovdje se te žrtve koriste za legitimisanje ideologije krvi i tla. Fašizam neće proći”, zaključio je Vujović.

