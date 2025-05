Vujović: Mandić postepeno preuzima vanjsku politiku države

Podgorica, (MINA) – Reakcija predsjednika Skupštine Andrije Mandića na interpretaciju da je Crna Gora glasala za prijem Kosova u Savjet Evrope (SE), pokazuje da je namjera bivšeg Demokratskog fronta (DF) da sabotira crnogorsku vanjsku i regionalnu politiku, ocijenili su iz Evropskog saveza.

Mandić je ranije kazao da je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, podrškom članstvu Kosova u SE, osporio dogovore i koalicioni sporazum i poručio da očekuje da se Vlada jasno odredi prema tome.

Jedan od lidera Evropskog saveza Ivan Vujović ocijenio je da proruska politika Mandića, pored toga što intenzivno jača svoje pozicije u vlasti i nameće četničko-revizionističku agendu, počinje postepeno da preuzima i vanjsku politiku države.

„Reakcija Mandića na interpretaciju da je Crna Gora u SE glasala za prijem Kosova u tu međunarodnu organizaciju, pokazuje da je namjera bivšeg DF-a da sruši jasnu politiku Crne Gore prema Kosovu i time sabotira njenu vanjsku i regionalnu politiku“, smatra Vujović.

Kako je kazao, ako se tome doda „upadljivo izbjegavanje“ premijera Milojka Spajića da se susretne i potpiše bilateralni bezbjednosni sporazum sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, onda utisak o „ruskoj Mandićevoj ruci“ u urušavanju crnogorske vanjskopolitičke pozicije dodatno dobija na težini.

„Ako je ordinarna politička činjenica da u ovoj podmirenoj Vladi jedino jača Mandić, a svi ostali rapidno slabe, gube uticaj i idu ka političkoj margini, nije teško pretpostaviti da će se ovakvi destruktivni trendovi nastaviti“, naveo je Vujović u saopštenju.

Prema njegovim riječima, ti trendovi su posebno opasni u vanjskoj politici i odnosu prema susjedima.

„To je glavna specijalnost beogradske agenture u Crnoj Gori predvođene Mandićem, što je najočitije pokazano u slučaju rušenja odnosa sa Hrvatskom“, naveo je Vujović.

On je ocijenio da je svakim danom daljeg opstanka aktuelne vlasti Crna Gora korak bliže političkoj provaliji i potpunom zatiranju nje kao države.

To je, kako je rekao Vujović, ključni cilj i posljednja faza obračuna sa Crnom Gorom u planovima arhitekata „srpskog sveta“.

„Spajić, kao obična marioneta, inače jedna od mnogih u posljednjim godinama, je tu samo da posluži, zavede dio građana i dovede projekat do te posljednje faze kada će kormilo preuzeti i neposredno četnički vojvoda“, navodi se u saopštenju.

Zato je, kako je kazao Vujović, rušenje vlasti najveći državni i nacionalni interes.

„Kako bismo prekinuli proces tihog odumiranja države i dalju destrukciju svih vrijednosti na kojima je utemeljena moderna Crna Gora i njeno građansko društvo“, dodao je Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS