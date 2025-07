Vujović: Crna Gora okrenuta pomirenju i trajnom miru

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, kao odgovorna članica međunarodne zajednice, okrenuta pomirenju i trajnom miru, poručila je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Ona je kazala da 30 godina od genocida u Srebrenici obavezuje da se čuva sjećanje, gradi kultura mira i bude glas savjesti koji nikada ne zaboravlja.

“U ovom bolnom trenutku za porodice žrtava, za Bosnu i Hercegovinu i cijeli region, izražavamo najdublje poštovanje prema nevinim žrtvama i solidarnost sa onima koji su izgubili najmilije”, navela je Vujović.

Crna Gora se, kako je rekla, jasno i odgovorno suočila sa zločinima iz devedesetih, usvojivši Deklaraciju o prihvatanju Rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici i time zauzevši jasan civilizacijski stav.

Prema riječima Vujović, kultura i mediji imaju ključnu ulogu u očuvanju istine, borbi protiv revizionizma i njegovanju empatije i dijaloga među narodima.

Ona je kazala da, na toj vrijednosnoj liniji, Crna Gora stoji kao odgovorna i saosjećajna članica međunarodne zajednice, okrenuta pomirenju i trajnom miru.

“Danas, kada se svijet nalazi pred brojnim civilizacijskim izazovima, više nego ikada opominjemo da moramo graditi društvo u kojem je život svakog pojedinca vrijedan, a društvo pravde, dostojanstva i zajedničke odgovornosti za mirnu budućnost odgovornost svih”, navela je Vujović.

