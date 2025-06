Vučinić: Šaljemo jasnu poruku da država neće tolerisati kršenje zakona

Podgorica, (MINA) – Uništavanjem nelegalnih duvanskih proizvoda šalje se jasna poruka da država neće tolerisati kršenje zakona, čime se jača povjerenje građana u institucije i vladavinu prava i štite finansijski interesi Crne Gore, kazala je direktorica Uprave carina Maja Vučinić.

Ona je to navela u saopštenju povodom početka uništavanja oduzetih duvanskih proizvoda u Slobodnoj zoni Luke Bar.

Uprava carina je, kako je rekla Vučinić, uspješno sprovela sve aktivnosti u cilju nesmetanog otpočinjanja procesa uništenja oduzetih duvanskih proizvoda u Slobodnoj zoni Luke Bar.

Vučinić je podsjetila da je Uprava carina, u oktobru i novembru, uspješno realizovala popis oduzetih duvanskih proizvoda.

„Naime, popis je sproveden u skladu sa utvrđenom metodologijom uz aktivno učešće službenika HMRC, koji su bili podrška službenicima Uprave carina i Uprave policije u ovom procesu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je izvještaj o rezultatima popisa Koordinaciono tijelo usvojilo kao tačan i prihvatljiv.

Vučinić je podsjetila da je u cilju rješavanja statusa duvanskih proizvoda oduzetih shodno odluci o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone Luke Bar, a na predlog Uprave carina i Ministarstva finansija, Vlada donijela Odluku o uništenju oduzetih duvanskih proizvoda koji se ne mogu prodati na carinskom području Crne Gore.

„U skladu sa pozitivnim propisima, Zakonom o akcizama, Carinskim zakonom, Zakonom o duvanu i Zakonom o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima s obzirom da isti nijesu obilježeni kontrolnim akciznim markicama“, navela je Vučinić.

Ona je istakla da je Uprava carina sprovela posebnu javnu nabavku shodno Uredbi o listi vojne opreme i proizvoda, postupku i načinu sprovođenja javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbjednosti, a prema Internom uputstvu o sprovođenju posebnih javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbjednosti Uprave carina.

Vučinič je dodala da je sa izabranim privrednim društvom potpisan Ugovor o sprovođenju uništenja i trajnom zbrinjavanju otpada u roku od 90 dana.

Ona je rekla da donošenjem Odluke o uništenju oduzetih duvanskih proizvoda, Vlada i Uprava carina pokazuju jasnu i nepokolebljivu odlučnost da se sistemski i bez kompromisa izbore sa krijumčarenjem duvanskih proizvoda.

To, kako je dodala Vučinić, predstavlja višegodišnji bezbjednosni, fisklani i ekonomski izazov.

„Takođe, Koordinaciono tijelo formiralo je Komisiju za uništenje duvanskih proizvoda, koja će na teritoriji Slobodne zone profesionalno i efikasno pratiti cjelokupan proces uništenja duvasnkih proizvoda u skladu sa Operativnim planom uvažavajući zahtjeve koji se odnose na zaštitu životne sredine“, kaže se u saopštenju.

Kako je rekla Vučinić, uništenjem oduzetih duvanskih proizvoda će se osloboditi resursi Uprave carina koji su trenutno usmjereni na vršenje pojačanog nadzora nad robom.

Prema njenim riječima, odluka Vlade će pozitivno uticati i na privredne subjekte koji legalno posluju, jer će se smanjiti nelegalno tržišta i nelojalna konkurencija.

„Uništavanjem nelegalnih duvanskih proizvoda šaljemo jasnu poruku da država neće tolerisati kršenje zakona, čime se jača povjerenje građana u institucije i vladavinu prava i time štitimo finansijske interese Crne Gore“, istakla je Vučinić.

Ona je zahvalila britanskoj Ambasadi u Crnoj Gori, predstavnicima Uprave prihoda i carina Ujedinjenog kraljevstva – HMRC-a, kao i delegaciji EU, koji su, kako je rekla, Upravi carina pružili ogromnu podršku u vezi sa cjelokupnim procesom u proteklom periodu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS