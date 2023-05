Vučić: Crna Gora će u Srbiji će uvijek imati iskrenog prijatelja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će u Srbiji će uvijek imati iskrenog prijatelja i dobrog partnera, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodajući da je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uvijek dobrodošao u Beograd.

Vučić je novinarima nakon inauguracije Milatovića rekao da je nekoliko puta razgovarao sa Milatovićem, a posljednji put nakon predsjedničkih izbora.

On je rekao da je dolaskom htio da iskaže poštovanje prema narodu Crne Gore.

“Želimo sve najbolje Crnoj Gori”, dodao je Vučić.

Na pitanje kako je razumio govor Milatovića, Vučić kaže da ga je pažljivo slušao i da to što je razumio sačuvaće za sebe i politiku Srbije u narednom periodu.

“Jasno je da Crna Gora ostaje strateški opredjeljena svojoj politici članstva u NATO-u. Mi svoj vojni položaj doživljavamo drugačije i želimo ljubomorno da sačuvamo našu vojnu neutralnost, želimo da sami brinemo o svom nebu i o svojoj zemlji”, kazao je Vučić.

On je rekao da su dvijema državama drugačije nijansirane poruke oko nekih događaja u svijetu.

“Ali to ne mijenja i ne smije da promijeni naš izrazito prijateljski stav prema Crnoj Gori. Mi poštujemo, to je izbor građana Crne Gore”, poručio je Vučić.

Odgovarajući na pitanje kada će Milatović doći u Beograd, Vučić je rekao da pretpostavlja da će novi predsjednik Crne Gore prvo posjetiti Brisel, ali “je uvijek dobrodošao u Beograd”.

Vučić je kazao da je važno da svi razumiju potrebe i razlike koje postoje između država regiona, dodajući da se nada unapređenju odnosa.

„Svaki napredak u bilo kojoj sferi društvenog života je za nas od izuzetnog značaja. Razumio sam Milatovića da on želi jačanje ekonomskih veza, i jedni i drugi se nalazimo na evropskom putu, imamo razlike, ali to ne smije da bude prepreka u razvoju odnosa“, istakao je Vučić.

On je rekao da Crna Gora ne pokazuje nepoštovanje prema Srbiji.

„Da li smo presrećni zbog svake odluke Crne Gore nijesmo, da li su oni srećni zbog svake naše odluke naravno da nijesu, zato je uvijek bolje da pronalazite zajednički imenitelj na osnovu kojeg možete da sarađujete, a ne da tražite tačke razdora i sukoba“, dodao je Vučić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS