Vozilo MUP-a u kojem je bio Šaranović učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi

Podgorica, (MINA) – Službeno vozilo Ministarstva unutrašnjih poslova, u kojem su se nalazili ministar Danilo Šaranović i njegova trudna supruga, učestvovalo je u saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila na magistralnom putu Bar – Podgorica, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su nakon nezgode dvije osobe medicinski tretirane.

„Jedno lice je zadobilo lake povrede, a supruga ministra, koja je u poodmakloj trudnoći, je stabilnog stanja nakon obavljenih ljekarskih pregleda“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je do nezgode došlo oko 20 sati i 30 minuta, u Virpazaru.

„Uprava policije će, nakon uviđaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica vezano za predmetnu saobraćajnu nezgodu, o istima obavijestiti javnost“, dodaje se u saopštenju.

