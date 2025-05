Vozač skutera povrijeđen u pomorskoj nezgodi na Adi Bojani

Podgorica, (MINA) – U pomorskoj nezgodi koja se danas dogodila na Adi Bojani povrijeđen je vozač skutera, koji je izgubio kontrolu nad plovilom i udario u jedan od objekata na ušću Bojane, saopšteno je iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL).

Oni su kazali da su, nakon što su dobili obavještenje o nezgodi, na lice mjesta poslali plovilo SAR sa posadom.

“Nesreća se dogodila kada je vozač skutera izgubio kontrolu nad plovilom i udario u jedan od objekata sa desne strane na ušću Bojane”, kazali su iz UPSUL-a, dodajući da je povrijeđeni upućen u Klinički centar Crne Gore.

Iz UPSUL-a su istali da se nezgoda dogodila nakon što su službenici UPSUL-a, Inspekcije sigurnosti plovidbe i Granične policije završili zajedničku kontrole pomorskih aktivnosti na ušću rijeke Bojane.

“Ni pojačane kontrole i apeli ne mogu spriječiti nesreće i promijeniti ponašanje učesnika u pomorskom saobraćaju koje dovode do tragičnih posledica po zdravlje i život”, kaže se u saopštenju.

Iz UPSUL-a su apelovali na sve učesnike u pomorskom saobraćaju da poštuju pravila sigurnosti plovidbe i da svojom neogovornošću ne dovode u opasnost svoj i živote ostalih građana.

